الحكم العربي في كأس آسيا.. حضور قوي في 17 مباراة

2024-01-28 02:00:15 - المصدر: العربي الجديد

شهد دور مجموعات بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم، المقامة حالياً في قطر، والتي تستمر حتى 10 فبراير/ شباط 2024، إقامة 36 مباراة، كان نصيب الحكم العربي فيها 17، أي النصف تقريباً.

وكان التحكيم القطري والكويتي والسعودي والإماراتي الأبرز على الصعيد العربي، فيما ظهر التحكيم العماني في مباراتين، إضافة لحكم واحد من دول: العراق والأردن وسورية.

ومثّل التحكيم القطري في دور المجموعات كلّ من عبدالرحمن جاسم حين قاد لقاء فلسطين وإيران، وهو الذي حضر في المباراة الترتيبية لمونديال 2022 بين المغرب وكرواتيا، فيما أدار خميس المرّي لقاء اليابان وإندونيسيا وسلمان فلاحي مواجهة كوريا الجنوبية والأردن التي انتهت بنتيجة 2-2.

ورغم غياب منتخب الكويت عن هذه النسخة، كان التحكيم الكويتي حاضراً في دور المجموعات، من خلال أحمد العلي الذي أشرف على مواجهتين، كانتا بين عمان وقرغيزيستان والإمارات وفلسطين، فيما أدار عبدالله جمالي مواجهة قطر والصين في الجولة الثالثة على استاد خليفة.

من جانب آخر كان التحكيم السعودي حاضراً، عبر خالد الطريس الذي حضر في مباراة العراق واليابان التي فاز فيها أسود الرافدين 2-1، وكذلك مواجهة ماليزيا وكوريا الجنوبية 3-3، بينما أشرف محمد الهويش على مواجهة طاجيكستان والصين على استاد عبدالله بن خليفة.

وفي الوقت عينه كان التحكيم الإماراتي موجوداً من خلال 3 أشخاص، وهم محمد عبدالله حسن محمد في مباراة الأردن وماليزيا، وعادل النقبي بلقاء أستراليا وسورية وكذلك عمر العلي في مواجهة الأردن والبحرين.

بدوره، حضر الحكم العماني أحمد الكاف في لقاءين، حين أدار مواجهة سورية وأوزبكستان التي انتهت 0-0 على استاد جاسم بن حمد، وكذلك مواجهة ماليزيا والبحرين على الملعب عينه.

ومثّل الأردن على الصعيد التحكيمي أدهم مخادمة في مواجهة قرغيزستان وتايلاند، فيما أدار الحكم العراقي مواجهة لبنان وطاجيكستان، وقاد السوري حنّا حطاب مباراة إيران وهونغ كونغ.