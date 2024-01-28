تشافي يعلن رحيله عن برشلونة بنهاية الموسم

2024-01-28 03:22:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، رحيله عن تدريب الفريق الكتالوني، عقب نهاية الموسم الجاري.وكان برشلونة قد تعرض لهزيمة قاسية على ملعبه أمام فياريال، بنتيجة 5-3، السبت، ضمن مباريات الجولة 22 لليجا.وجاءت تلك الهزيمة عقب أيام قليلة، من خسارة بطولة كأس السوبر الإسباني وتوديع كأس إسبانيا.وقال تشافي، في تصريحات أبزرتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "في 30 يونيو/حزيران، لن أستمر كمدرب لبرشلونة.. أعتقد أن هذا هو الوضع الصحيح".وأضاف: "النادي بحاجة إلى تغيير في الديناميكية.. نحن نلعب مع الكثير من التوتر، أفضل شيء هو الرحيل".وتابع: "في الأشهر المتبقية، يمكننا تقديم موسم جيد، هذه هي الرسالة التي أود أن أقدمها، مع راحة البال عند اتخاذ هذا القرار ومع التفكير السليم في النادي أكثر من نفسي".وأكمل: "أعتقد أن هذا القرار يخفف الوضع، لقد تم القيام بعمل جيد للغاية، ولكن أعتقد أن مشروعي يجب أن يستمر حتى 30 يونيو/حزيران فقط".وواصل: "لقد فكرت في النادي، وأشعر أنني بحالة جيدة، لقد قررت قبل بضعة أيام، لكنني حررت نفسي بطريقة ما".وختم: "سيظل النادي موجودًا دائمًا، أريد أن أكون حلًا، وأعتقد أن أفضل شيء يجب فعله الآن هو المغادرة في 30 يونيو/حزيران المقبل، هكذا اتفقنا مع الرئيس، وهو رائع، إنه يمضي قدمًا، والجميع كذلك".