السوداني يطالب المجتمع الدولي بالعمل على إيقاف الحرب ضد غزة

2024-01-28 16:51:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

طالب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد (28 كانون الثاني 2024)، اثناء استقباله نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان علي الخطيب، المجتمع الدولي بالعمل على إيقاف الحرب ضد غزة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "السوداني، استقبل الخطيب والوفد المرافق له، وأكد، خلال اللقاء الذي بحث مجمل الأوضاع العامة في المنطقة، وجوب أن يعمل المجتمع الدولي على إيقاف الحرب الظالمة والوحشية ضد غزة، مجدداً دعم العراق للفلسطينيين وحقوقهم وقضيتهم العادلة، وأن يكون هناك موقف عربي وإسلامي موحد تجاه الأحداث في غزة".

وجدد السوداني، بحسب البيان: "دعم العراق إلى لبنان واستمرار التواصل بين البلدين على عدة مستويات، مشدداً على أن العراق لا يتوانى عن المبادرة للوقوف والتضامن مع جميع أشقائه في مختلف التحديات والأزمات".