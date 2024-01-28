2024-01-28 16:51:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد (28 كانون الثاني 2024)، بانتهاء الدوام الرسمي الساعة الثانية ظهرًا ليوم غد الإثنين، لمؤازرة منتخبنا الوطني في مُباراته أمام المنتخب الأردني.

وذكر بيان من الامانة العامة لمجلس الوزراء وتلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وجه أن يكون موعد انتهاء الدوام الرسمي في المؤسسات الرسمية كافة، ليوم غد الإثنين، الموافق للتاسع والعشرين من شهر كانون الثاني، سنة 2024، الساعة الثانية بعد الظهر".

واضاف، أن "ذلك يأتي من أجل إتاحة الفرصة للموظفين، لمؤازرة منتخبنا الوطني في مُباراته أمام المنتخب الأردني الشقيق في بطولة كأس أمم آسيا"، متمنياً "لفريق منتخبنا وملاكه التدريبي مواصلة نجاحاته في البطولة إلى النهاية".



