اجتماع في البرلمان لتعديل قانون المختارين

2024-01-28 16:51:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

عقدت رئاسة مجلس النواب، اليوم الاحد (28 كانون الثاني 2024)، اجتماعاً موسعا لمناقشة تعديل قانون المختارين.

وقالت الدائرة الاعلامية للبرلمان، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله، عقد إجتماعــاً موسعاً مع وفد من مختاري العراق".

واكد عبد الله، بحسب البيان، على "توجيه مجلس النواب للمضي بالإجراءات القانونية حول مشروع قانون تعديل قانون المختارين رقم (13) لسنة 2011".

وتابع البيان، انه " جرى خلال الاجتماع، مناقشة عمل هذه الشريحة المهمة وضمان حقوقهم من أجل المساهمة في تقديم الخدمات للمواطنين ضمن مناطق عملهم، وتعزيز دور المختارين كحلقة الوصل بين المواطن والحكومة".







