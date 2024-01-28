بغداد تتفق مع الأمريكيين: "درس عام 2014 لا يجب أن يعود"

2024-01-28 16:51:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الأمنية خالد اليعقوبي، اليوم الاحد (28 كانون الثاني 2024)، أن بغداد تحاول الوصول مع الجانب الأمريكي إلى صيغة لمواجهة التهديدات، في إشارة إلى الهجمات الأخيرة التي استهدفت قواعد امريكية في العراق.

وأضاف اليعقوبي، أن "أساس الحوار هو إيجاد صيغة مشتركة مع امريكا والتحالف الدولي".

واوضح ان" بغداد تتفق مع الامريكيين أن درس عام 2014 لا يجب أن يعود، في إشارة إلى الهجمات التي شنها تنظيم داعش في العراق"، مؤكدا ان "دروس الماضي حاضرة أمام العراقيين والأمريكيين".

إنهاء مهمة التحالف

وانطلقت، أمس السبت (27 كانون الثاني 2024)، الجولة الأولى للحوار الثنائي بين العراق والولايات المتحدة لإنهاء مهمة التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش والذي تقوده واشنطن.

وتأمل بغداد أن يؤدي ذلك إلى خفض تدريجي لقوات التحالف على أراضيها.

ونشر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني صورة للاجتماع الأول الذي شارك فيه كبار قادة الجيش العراقي والأجهزة الأمنية وقادة التحالف الدولي الذي يضم عشرات الدول الأجنبية.

استهداف القوات الامريكية

أتت هذه المبادرة في سياق إقليمي شديد التوتر، فمنذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر استهدفت أكثر من 150 ضربة بطائرات مسيّرة وصواريخ، القوات الامريكية وقوات التحالف في العراق وسوريا، في انعكاس مباشر للحرب في غزة بين إسرائيل حليفة واشنطن، وحركة حماس الفلسطينية.

ومساء السبت، استهدف هجوم بطائرة مسيرة قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق، حيث تنتشر قوات للتحالف، وفق ما أفاد مسؤول عسكري امريكي لـ "وكالة فرانس برس" من دون أن يتمكن من تقدير وقوع أضرار أو سقوط جرحى.

وأكد مصدر أمني عراقي وقوع الهجوم نافيا سقوط ضحايا.

المصدر: العربية



