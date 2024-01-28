2024-01-28 16:51:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد (28 كانون الثاني 2024)، على عدم تحميل المستفيدين من الدفع الإلكتروني أي أعباء مالية إضافية أو عمولات مضافة في التعاملات اليومية والمدفوعات الاعتيادية البسيطة.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الأخير، ترأس صباح اليوم الأحد، اجتماعاً خُصص لاستكمال الإجراءات الحكومية الخاصة بالتحول إلى الدفع الإلكتروني، بحضور محافظ البنك المركزي، ومستشاري رئيس مجلس الوزراء للشؤون الستراتيجية والاقتصادية والمصرفية، ومدير عام المدفوعات في البنك المركزي، ومديري عدد من المصارف الحكومية".

واضاف، أن "الاجتماع ناقش آليات حماية المواطنين وحفظ حقوقهم"، فيما شدد السوداني على "عدم تحميل المواطنين، المستفيدين من الدفع الإلكتروني، أي أعباء مالية إضافية أو عمولات مضافة، خاصة في التعاملات اليومية والمدفوعات الاعتيادية البسيطة".



وأكد رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان، "أهمية الإسراع بالإجراءات الخاصة بالتحول إلى الدفع بالبطاقات الإلكترونية، في مختلف مؤسسات القطاع العام والخاص".

واشار الى، أن "الاجتماع شهد بحث العمولات التي ستتقاضاها الجهات المصرفية، من أجل تحقيق أهداف الحكومة في إصلاح القطاعين المالي والمصرفي".



