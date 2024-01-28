2024-01-28 16:51:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

اعلن أمين رابطة اصحاب صناعة الأسمنت في ايران، اليوم الاحد (28 كانون الثاني 2024)، انه خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الايراني الجاري، تم تصدير 10.5 مليون طن من الأسمنت إلى 25 دولة من بينها العراق والكويت وأفغانستان وباكستان وسوريا.

وقال علي أكبر الونديان، في الاحتفال بالذكرى التسعين لبدء صناعة الأسمنت في البلاد، انه "في العام (الايراني) الماضي، وبحسب الإحصائيات، تم تصدير 13 مليون طن واستهلاك 60 مليون طن محلياً".

وأضاف الونديان، انه "في العامين الماضي والحالي وبفضل تعاون وزارة الطاقة في توفير الكهرباء والطاقة، شهدنا نمو الإنتاج في صناعة الأسمنت، ومن المتوقع أن يكون الوضع أفضل في العام المقبل".

واشار الى إن "العقد الذهبي في استثمار صناعة الأسمنت كان قبل عقدين من الزمن"، مؤكدا ان "إيران ارتقت إلى المركز الرابع في العالم في ذلك الوقت والآن تحتل المركز السادس في إنتاج الأسمنت".

وتابع "يبلغ انتاجنا السنوي من الاسمنت 90 مليون طن ، ولدينا في الوقت الحاضر 13 مشروعا نصف مكتمل ستضيف في حال تشغيلها نحو 8 ملايين و 800 ألف طن إلى طاقة البلاد في انتاج الأسمنت الأبيض".

وأكد ألونديان، انه "لدينا اتجاه تصاعدي في إنتاج صناعة الأسمنت، ومنذ عام دخلنا بورصة السلع وقمنا بتنظيم العرض والطلب على الأسمنت"، مشددا على ان "صناعة الأسمنت لديها الآن القدرة على إنتاج 12 نوعا ، وقال: تم تسجيل 55 منتجا قياسيا وطنيا إيرانيا في هذه الصناعة، مع مراعاة فئات المقاومة والنسب المضافة".

المصدر: ارنا