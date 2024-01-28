دولار بغداد يستقر مرتفعًا.. الصيرفات تبيع بـ 151 ألفًا
2024-01-28 16:51:45 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم - بغداد
سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الاحد (28 كانون الثاني 2024)، استقرارا على ارتفاع في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد.
وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "أسعار بيع الدولار، في العاصمة بغداد، بلغت اليوم، 151.100 دينار مقابل كل 100 دولار".
واضاف، أنه "بلغت أسعار الشراء، 149.100 دينار لكل 100 دولار".
أدناه قائمة باسعار صرف الدولار في باقي المحافظات:
100$ = 151,200 البصرة
100$ = 150,900 أربيل
100$ = 151,100 كركوك
100$ = 150,900 السليمانية
100$ = 150,850 دهوك
100$ = 151,200 النجف
100$ = 151,000 الموصل