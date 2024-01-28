بغداد.. الأمن الوطني يضبط أكثر من 100 طن من الأدوية غير المرخصة

2024-01-28 16:51:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الاحد (28 كانون الثاني 2024)، القاء القبض على 16 متهماً وضبط أكثر من 100 طن من الادوية في بغداد.

وذكر بيان للأمن الوطني تلقته "بغداد اليوم"، أنه "ضمن الجولات الرقابية والتفتيشية التي تجريها مفارز الأمن الاقتصادي في جهازنا وبالتعاون مع الفرق الصحية، وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارزنا من إغلاق أحد المذاخر الطبية في غربِ بغداد لاحتوائه على أدوية وعقاقير منتهية الصلاحية، فضلاً عن عدم امتلاكه الموافقات الرسمية، فيما تم القبض على صاحب المذخر الذي كان يقوم بعمليات الغش التجاري وبحوزته أكثر من (450) قطعة من الأدوية مختلفة الأنواع".

وأضاف فيما "تمكنت مفارزنا في محافظات (ديالى، وواسط، وصلاح الدين، وكركوك، وذي قار، والمثنى) من ضبط أكثر من (100) طن من الأدوية المهربة وغير المرخصة والقبض على (15) متهماً بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة بمحاولتهم ادخال العجلات المحملة بالأدوية إلى المحافظات المذكورة".

وتابع "كما جرى تدوين أقوالهم أصولياً وإحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".