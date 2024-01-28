بينهم بالإرهاب.. اعتقال 5 متهمين وفق مواد قانونية مختلفة في ميسان

2024-01-28 16:51:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ميسان

اعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، اليوم الاحد (28 كانون الثاني 2024)، القاء القبض على 5 متهمين وفق مواد قانونية مختلفة.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم، إن "مفارز قيادة شرطة محافظة ميسان المتمثلة بمراكز قسم شرطة حطين، تمكنت من إلقاء القبض على(5) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة".

واوضحت، أن "من بين المتهمين 2 بالقتل العمد ومتهم بالإرهاب"،مؤكدة انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولياً".



