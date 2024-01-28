2024-01-28 16:51:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

افاد مصدر أمني، اليوم الاحد (28 كانون الثاني 2024)، بقصف تركي استهدف مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني في دهوك.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "المدفعية التركية استهدفت، مواقع عديدة في قرى مختلفة من ناحية شيلادزي بأكثر من 20 صاروخا".

وأضاف، أنه "يوم أمس ليلا خاضت القوات التركية اشتباكات واسعة مع مسلحي حزب العمال قرب ناحية باطوفا، ولا توجد إحصائية حتى الآن عن عدد القتلى والجرحى في صفوف الطرفين".

وتشن القوات التركية، عمليات عسكرية شمالي العراق، تقول إنها تستهدف عبرها مواقع لحزب العمال الكردستاني (بي كي كي) الذي تصنفه أنقرة على أنه تنظيم إرهابي.