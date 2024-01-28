اعتقال تجار مخدرات بحوزتهم 12 كغم من "الكبتاجون" المخدرة في الانبار

2024-01-28 16:51:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الأنبار

اعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، اليوم الاحد (28 كانون الثاني 2024)، اعتقال تجار مخدرات بحوزتهم 12 كغم من مادة حبوب الكبتاجون المخدرة في المحافظة.

وذكرت المديرية، في بيان تلقته "بغداد اليوم" ان "قوة مديرية شؤون المخدرات نفذت عملية امنية نوعية استباقية في الانبار اسفرت عن إلقاء القبض على متاجِرَيّن بالمخدرات بالجرم المشهود متلبسين بحيازة (12) كيلو غرام من مادة حبوب الكبتاجون المخدرة".