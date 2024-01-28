أستراليا تتغلب على إندونيسيا في أولى مباريات الدور الـ 16

2024-01-28 16:51:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تأهلت أستراليا، اليوم الاحد (28 كانون الثاني 2024)، إلى ربع نهائي كأس آسيا قطر 2023™ بعد تخطيها إندونيسيا في ثمن النهائي 4-0 على ستاد جاسم بن حمد في نادي السد.

ولم يتأخر الهدف الأول للكنغر الأسترالي والذي جاء بالنيران الصديقة بعدما أرسل الأسترالي جاكسون ايرفاين كرة عرضية حاول اعتراض طريقها ألكان باغوت لكنها سكنت شباك زميله الحارس الإندونيسي أرناندو آري 12.

وقبيل نهاية الشوط الأول بثوانٍ معدودات أضاف مارتن بويل الثاني من رأسية تابعها في المرمى لكرة غيثين جونز المرفوعة 45.

ووقع على الهدف الثالث البديل كريغ غودوين 89 في حين أضاف الهدف الرابع هاري سوتار 90+1.

وستلعب أستراليا في ربع النهائي مع المنتخب الفائز من مباراة السعودية وكوريا الجنوبية.

وبهذا الانتصار فازت أستراليا بـ 12 من 16 مباراة دولية ضد إندونيسيا (تعادل 3 خسر 1) ولم تُهزم في لقاءاتها الـ7 الأخيرة (ف6 ت1) دون أن تهتز شباكها بأي هدف في هذه اللقاءات.

ولكن هذه المواجهة الأولى بين المنتخبين في كأس آسيا.

المصدر: وكالات