2024-01-28 16:51:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد مدرب منتخبنا الوطني خيسوس کاساس، اليوم الاحد (28 كانون الثاني 2024)، أن لاعبي العراق سيتحملون المسؤولية لتحقيق الفوز على الأردن.

وقال كاساس في مؤتمر صحفي تابعته "بغداد اليوم": "سنجعل جماهير العراق فخورة بأسود الرافدين"، مؤكداً أنه "نفكر خطوة بخطوة لنسير بثبات نحو تحقيق اللقب".

واضاف: "جاهزون لمباراة الغد أمام الأردن".

ويواجه المنتخب العراقي شقيقه الأردني للمرة الثانية في تاريخ مشاركاتهما بكأس آسيا، يوم غد الإثنين، بدور الـ16 من البطولة، على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتأهل أسود الرافدين إلى هذا الدور بعد تصدره للمجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة ب9 نقاط، تاركا الوصافة لليابان (6 نقاط)، وإندونيسيا التي بلغت الدور ذاته مستفيدة من انتصارها الوحيد على فيتنام.

وبالمقابل، بلغ النشامى الدور الثاني من البطولة بالمركز الثالث بالمجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط بعد البحرين وكوريا الجنوبية.