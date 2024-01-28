عدد من أعضاء مجلس محافظة البصرة يؤدون اليمين

2024-01-28 16:51:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أدى عدد من أعضاء تحالف تصميم، اليوم الاحد (28 كانون الثاني 2024)، اليمين الدستورية أمام قاضي محكمة استئناف البصرة، فيما دعا المحافظ أسعد العيداني، أعضاء المجلس الفائزين إلى عقد الجلسة الأولى يوم الثلاثاء المقبل.

وكان مجلس القضاء الأعلى طلب من رؤساء محاكم الاستئناف استقبال الفائزين بانتخابات مجالس المحافظات لتأدية اليمين القانونية أمام رئيس الاستئناف حصراً في مقر رئاسات محاكم الاستئناف، في خطوة أولى قبل التصويت على رئيس المجلس ونائبيه، بالإضافة الى منصب المحافظ.





