معلمون ومدرسون في أربيل يضربون عن الدوام لحين صرف رواتبهم

2024-01-28 16:51:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - اربيل

أعلن معلمون ومدرسون في محافظة أربيل، اليوم الاحد (28 كانون الثاني 2024)، الإضراب عن الدوام الرسمي لحين صرف رواتبهم المتأخرة.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إنه "في تطور هو الأول من نوعه منذ بداية العام الدراسي الجديد، أعلن اليوم معلمون ومدرسون في محافظة أربيل وأطرافها، الإضراب عن الدوام الرسمي لحين صرف رواتبهم الشهرية بشكل منتظم".

وامس السبت (27 كانون الثاني 2024)، أعلن تجمع للمعلمين في محافظة أربيل، الإضراب العام عن الدوام، احتجاجاً على تأخر صرف الرواتب.

وذكر التجمع في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن “حكومة تصريف الأعمال في الإقليم لم تصرف رواتب الموظفين والمعلمين لأربعة أشهر، بالإضافة إلى أنها تتجاهل تنفيذ مطالب المعلمين ولا تكترث لضياع السنة الدراسية على 700 ألف طالب”، مبينين أنه “وكما تعهدنا بأن يكون لنا موقف جدي إزاء صمت الحكومة، سننفذ غدا الأحد الموافق 28/1/2024 إضرابا شاملا في مدينة أربيل، لحين مباشرة الحكومة بصرف رواتب الشهر الجاري، وتوزيع رواتب الأشهر المقبلة في موعدها”.

وأضاف: “ندعو سائر المعلمين إلى إجبار الحكومة على تنفيذ مطالبنا عبر الالتزام بقرار الإضراب العام غدا الأحد”.

وعادة ما يتم التجمع والاعتراض من قبل المعلمين في السليمانية، الا ان هذه المرة، خرج معلمي محافظة اربيل عن صمتهم، ازاء تأخر رواتبهم للشهر الرابع على التوالي، دون ان تلوح حلول بالافق بين حكومة الاقليم وحكومة بغداد.



