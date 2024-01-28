2024-01-28 16:52:05 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل أكد عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، هوشيار زيباري، اليوم الأحد (28 كانون الثاني 2024)، أن "إقليم كوردستان يتعرض للكثير من الضغوط ولا بد من الاستعداد للقيام بكل ما يلزم لإدامة تجربة الحكم في الإقليم وترتيب البيت الكوردستاني وزيادة التحالفات والعلاقات الدبلوماسية كون كوردستان إقليم نموذجي في منطقة ملتهبة بالصراعات ووجود محاولات لمنع تطور الإقليم فضلاً عن ممارسة التهديدات الأمنية ومنها تعريض المطارات والمصالح الاقتصادية للخطر، مؤكداً أنه "لا بد أن نشعر بحجم التهديدات"، وشدد على أنه "لا نريد أن تكون كوردستان ساحة لتصفية الحسابات بين الأقطاب المتصارعة في الشرق الأوسط لكن هناك محاولات لفرض ذلك وجرنا إلى الانحياز لطرف دون آخر، رغم أن لدينا سياسة مستقلة ولم يكن إقليم كوردستان أبداً تهديداً على الأمن"