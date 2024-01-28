سفين دزيي: إقليم كوردستان لاعب أساسي في معادلات المنطقة ولا بد من تعزيز أدواتنا

2024-01-28 16:52:05 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل أكد رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، سفين دزيي، اليوم الأحد (28 كانون الثاني 2024)، أن الإقليم لاعب أساسي في معادلات المنطقة "لذا علينا تقوية أدواتنا البشرية والدفاعية والاقتصادية"، مشيراً إلى أن "مراسم استقبال رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني في زياراته الخارجية تكون من خلال اتباع بروتوكول رسمي وهذا دليل الاهتمام بالإقليم بشكل غير مسبوق، رغم وجود محاولات لتقويض الإقليم"