السوداني: العراق لن يترك أشقاءه

2024-01-28 16:56:17 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الأحد، أن بلاده لن يتوانى عن المبادرة للوقوف والتضامن مع جميع أشقائه في مختلف التحديات والأزمات.

جاء ذلك، خلال استقبال السوداني، في مكتبه ببغداد، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، الشيخ علي الخطيب والوفد المرافق له، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء الذي بحث مجمل الأوضاع العامة في المنطقة، وجوب أن "يعمل المجتمع الدولي على إيقاف الحرب الظالمة والوحشية ضد غزة"، مجدداً دعم العراق للفلسطينيين وحقوقهم وقضيتهم العادلة، وأن يكون هناك موقف عربي وإسلامي موحد تجاه الأحداث في غزة.

وجدد السوداني، دعم العراق إلى لبنان واستمرار التواصل بين البلدين على مستويات عدة، لافتاً إلى أن "العراق لا يتوانى عن المبادرة للوقوف والتضامن مع جميع أشقائه في مختلف التحديات والأزمات".