أستراليا أول المتأهلين إلى ربع نهائي كأس آسيا على حساب إندونيسيا

2024-01-28 16:58:01 - المصدر: واع

متابعة - واعفاز منتخب أستراليا على إندونيسيا بأربعة أهداف مقابل لا شيء، اليوم الأحد ليصبح أول المتأهلين لدور الثمانية لكأس أمم آسيا لكرة القدم التي تقام في قطر.تقدم المنتخب الأسترالي بهدف مبكر سجله إلكان باغوت لاعب إندونيسيا بالخطأ في مرماه بالدقيقة (12)، وأضاف مارتن بويلي الهدف الثاني بضربة رأس في الدقيقة (45).وفي الدقائق الأخيرة من اللقاء أضاف كريج جودوين الهدف الثالث في الدقيقة (89) قبل أن يختتم هاري سوتار الرباعية في الدقيقة (91).وينتظر منتخب أستراليا بطل آسيا في عام 2015 مواجهة قوية في دور الثمانية مع الفائز من مباراة السعودية مع كوريا الجنوبية.المصدر : كورة