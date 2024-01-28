2024-01-28 23:06:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

في سابقة لم يشهدها إقليم كردستان طوال الاشهر الماضية ورغم تأخر الرواتب، انتقلت فعاليات الاضراب والغضب في صفوف الموظفين إلى محافظة اربيل، بعد ان كانت مقتصرة على محافظة السليمانية طوال الاشهر الماضية.

وشهدت محافظة اربيل، اليوم الأحد (28 كانون الثاني 2024)، اضرابا شاملا للمدرسين اسوة بمحافظة السليمانية احتجاجا على تأخير رواتب الموظفين.

المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هوراماني، أكد اليوم الأحد (28 كانون الثاني 2024)، ان سبب التأخر هو عدم إرسال الحكومة الاتحادية لمبلغ 618 مليار دينار إلى الإقليم حتى الآن.

وقال هوراماني في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "حكومة الإقليم أبدت تعاونا مطلقا وتاما مع الحكومة الاتحادية في بغداد وسلمتهم كافة البيانات والأرقام الخاصة بالموظفين وأعدادهم ورواتبهم".

وأضاف أن "تأخير إرسال مبلغ 618 مليار دينار المخصصة إلى رواتب الموظفين في الإقليم يعود إلى بغداد، ونحن سلمنا كل التفاصيل ولم نبق أي طلب من قبل الحكومة الاتحادية إلا ونفذناه".

ومنذ أسبوعين، اقر مجلس الوزراء ارسال 618 مليار دينار الى اقليم كردستان لدفع رواتب الموظفين، الا انها لم تصل حتى الان، الامر الذي دفع لاضراب موظفي عدد من دوائر اقليم كردستان في اربيل والسليمانية اليوم الاحد، لكن ترجيحات اخرى تشير الى ان تمويل الرواتب سيكون مع تمويل رواتب باقي موظفي العراق والوزارات الاتحادية خلال هذين اليومين.

تشابه أسماء يعيد الوفد المفاوض إلى بغداد ويؤخر الرواتب

من جانب اخر، كشف مصدر مطلع عن وجود تشابه في الاسماء وتكرار ادى الى تأخر ارسال الاموال من بغداد الى كردستان.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزارة المالية وأثناء تدقيق بيانات الموظفين التي أرسلتها حكومة الإقليم لاحظت أسماءً متكررة وأرقاما غير حقيقية لأعداد الموظفين".

وأضاف أن "وزيرة المالية طيف سامي طلبت توضحيا من حكومة الإقليم عن أسباب تشابه وتكرار الأسماء، لذلك فأن وفدا من حكومة الإقليم سيعاود زيارة بغداد خلال اليومين المقبلين".

وأشار إلى أن "وفدا من حكومة الإقليم سيزور بغداد لحسم قضية إرسال مبلغ 618 مليار دينار، بسبب إتساع دائرة الاحتجاجات والإضرابات في مدن الإقليم، نتيجة تأخر صرف الرواتب".