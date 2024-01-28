2024-01-28 23:06:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد (28 كانون الثاني 2024)، اجتماعاً لبحث هيكلة الشركات الحكومية.

وقال بيان المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان "السوداني، ترأس الاجتماع الثاني الذي خُصص لمتابعة عملية هيكلة الشركات الحكومية وتنظيمها، وأشار في مستهلّ الاجتماع، إلى أهمية هذه العملية وما تمثله من دور في جوهر الإصلاح الاقتصادي، بما يخضع الشركات لأسس ومعايير اقتصادية صحيحة، مؤكداً أنّ هذه الخطوة تقع في صلب الهدف الاستراتيجي المتمثل برفع إسهام الإيرادات غير النفطية في الناتج والدخل القومي".

واضاف، ان "الاجتماع، خرج بجملة مقررات تضمنت مبادئ عامة للمضي في الإصلاح المالي والاقتصادي للشركات وهيكلتها، بما يعزز الاقتصاد الوطني واستقراره".



