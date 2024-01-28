2024-01-28 23:06:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حصلت وكالة "بغداد اليوم"، على معلومات إضافية مؤكدة ورقم الدعوى الخاصة باستقدام مصلح عزيز الزكم بسبب ابتزازه لمستثمرين وتهديده موظفو الدولة، والتي تم نشر بعض تفاصيلها في وقت سابق من اليوم الاحد (28 كانون الثاني 2024).

وتؤكد وكالة "بغداد اليوم"، على الخبر الذي نشرته بخصوص المشكو منه مصلح عزيز مغير الزكم ، وان استقداماً صدر بحقه من قبل محكمة نزاهة البصرة وفق الدعوى المرقمة 855 والمشتكي فيها باقر عبد سالم المرياني، بحسب مصدر مطلع تحدث لـ"بغداد اليوم".

وتمتلك "بغداد اليوم" وثائق اخرى سيتم نشرها خلال الايام المقبلة تخص الموضوع الذي ذكر اعلاه ومواضيع تتعلق به.





وتؤكد "بغداد اليوم" على ان حق الرد مكفول لجميع الجهات التي ورد ذكرها.







