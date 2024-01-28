"المقاومة الإسلامية بالعراق" تعلن تنفيذ 178 هجوما بمسيرات وصواريخ خلال 100 يوم

2024-01-28 23:06:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أعلن مصدر بالمقاومة الإسلامية بالعراق، اليوم الأحد (28 كانون الثاني 2024)، عن إحصائية لعمليات "المقاومة" في العراق وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفاد المصدر، وفقا لما نقلته قناة "الجزيرة"، بأنه "وفي 100 يوم نفذت المقاومة 178 هجوما بمسيرات وصواريخ بالعراق وسوريا والأراضي المحتلة".

وتتواصل الاستهدافات التي تطال الوجود الأمريكي في العراق وسوريا، وأصبحتا أكثر تواترا في الآونة الأخيرة عبر هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على المنشآت الأمريكية في البلدين على حد سواء.

وفي الأيام الأخيرة تعرّضت قواعد عسكرية تتواجد فيها قوات أمريكية، منها قاعدة "حرير" في أربيل وقاعدة "عين الأسد" في الأنبار، لهجمات بمسيرات وصواريخ.





المصدر: الجزيرة