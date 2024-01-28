القبض على ثلاثة عناصر من داعش في بغداد والأنبار وكركوك

2024-01-28 23:06:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

ألقت مفارز الاستخبارات العسكرية، اليوم الأحد، (28 كانون الثاني 2024)، القبض على ثلاثة عناصر من عصابات داعش الإرهابية في محافظات بغداد والأنبار وكركوك.

وأفاد بيان لخلية الإعلام الأمني تلقته "بغداد اليوم"، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مديرية الاستخبارات العسكرية بالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض، من إلقاء القبض على ثلاثة عناصر من عصابات داعش الإرهابية، مطلوبون للقضاء العراقي وفق احكام المادة (4/ ارهاب) في قضاء المحمودية والرمادي وسركلان، ضمن محافظات بغداد والأنبار وكركوك".

وأشار البيان الى "تسليم المتهمين إلى الجهات المعنية حسب السياقات القانونية المعمول بها".