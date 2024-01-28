الاردن: القاعدة الأمريكية التي تم استهدافها تقع خارج الحدود الأردنية

2024-01-28 23:06:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نفت الحكومة الاردنية، اليوم الاحد (28 كانون الثاني 2024)، وقوع الهجوم الذي طال موقعا امريكيا، في الاراضي الاردنية.

وقال الناطق باسم الحكومة الأردنية، مهند المبيضين، في تصريح نقلته وسائل اعلام أردنية، حول استهداف قاعدة التنف التي تعرضت للهجوم اليوم الأحد، انها ليست في الأردن.

واستهدفت قاعدة التنف وقتل ثلاثة جنود أمريكيين وأصيب 25 آخرين، مساء اليوم، بهجوم على الحدود الأردنية السورية بطيارة بدون طيار.