القبض على إرهابي "خطير" و6 تجار مخدرات في 3 محافظات

2024-01-28 23:06:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد (28 كانون الثاني 2024)، ان المديرية العامة للاستخبارات والأمن، ألقت القبض على إرهابي "خطير" و6 تجار مخدرات في ثلاث محافظات.

وأفاد بيان للإعلام الأمني تلقته "بغداد اليوم"، انه "وبناءً على معلومات استخبارية، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بابل التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع تمكنت من إلقاء القبض على احد عناصر عصابات داعش الإرهابية الذي شارك في وقت سابق بالعديد من العمليات الإرهابية في ناحية جرف النصر شمالي بابل ونقل العبوات الناسفة والأسلحة وانشاء أوكار للإرهابيين".

وبين ان "عملية إلقاء القبض تمت من خلال كمين محكم بعد استدراجه من محافظة الأنبار إلى ناحية الاسكندرية، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق احكام المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب".

وأشار البيان الى ان "مفارز المديرية ذاتها وبالتعاون مع مديرية مكافحة المخدرات وفرقة الرد السريع، ألقت القبض على اثنين من أخطر تجار المخدرات بعد عملية اشتباك في محافظة كربلاء، صادرة بحقهما مذكرتا قضائية وفق احكام المادة (28) مخدرات".

وتابع ان "مفارز مديرية استخبارات وأمن النجف الأشرف وبالتنسيق مع مديرية مكافحة المخدرات تمكنت من إلقاء القبض على أربعة من تجار ومروجي المواد المخدرة، ضُبط بحوزتهم مواد مخدرة وقنبلة يدوية وأسلحة خفيفة اخرى".