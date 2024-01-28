حسم لقاء رونالدو وميسي في "الرقصة الأخيرة"

2024-01-28 23:06:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

يستعد النصر السعودي لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي ونجمه ليونيل ميسي، في بطولة كأس موسم الرياض، الخميس (1 شباط 2024).

وسادت حالة من القلق بين جماهير العالمي حول قدرة قائد الفريق كريستيانو رونالدو على المشاركة بالمباراة، التي أطلق عليها "الرقصة الأخيرة".

وغاب كريستيانو عن تدريبات فريقه الجماعية خلال الأسبوعين الماضيين بسبب تعرضه للإصابة، ما أدى لإلغاء معسكر الفريق في الصين قبل أيام.

إلا أن مصدر بنادي النصر أكد، اليوم الأحد (28 كانون الثاني 2024)، أن كريستيانو سيتنظم في تدريبات الفريق الجماعية اليوم أو غدا على أقصى تقدير، وأن الدون سيكون جاهزا للعب أمام إنتر ميامي.

وتقام بطولة كأس موسم الرياض على ملعب الهلال "المملكة أرينا"، بنظام الدوري بين النصر والهلال إضافة إلى إنتر ميامي الأمريكي.





المصدر: كوورة



