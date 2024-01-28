المنتخب الوطني يختتم تحضيراته عشية لقاء الأردن (صور)

2024-01-28 23:06:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اختتم المنتخبُ الوطنيّ لكرة القدم، تحضيراته مساء اليوم الأحد (28 كانون الثاني 2024) تحضيراً لمُواجهةِ المُنتخبِ الأردنيّ يوم غد الاثنين ضمن مبارياتِ الدور ثمن النهائي لمُنافساتِ كأس آسيا 2023 ، في مواجهةٍ يحتضنها ملعب خليفة في الدوحة.

وحضر تدريباتُ اليوم، التي احتضنتها مراكزُ التدريب الخاصة بنادي الغرافة، وشارك فيها جميعُ اللاعبين، رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم عدنان درجال، وأعضاء الاتحاد غالب الزاملي ويحيى زغير ومحمد ناصر وأحمد الموسوي والأمين العامّ محمد فرحان، إضافةً إلى تواجدِ مستشار رئيسِ الوزراء للشؤونِ الرياضيّة إياد بنيان، مقدماً الدعمَ و الإسناد إلى كتيبةِ أسود الرافدين قبلَ المُواجهةِ المُرتقبة غداً.

وسيلتقي المنتخب العراقي في مواجهة عربية خالصة، نظيره الأردني غدا الإثنين، في دور الستة عشر لكأس أمم آسيا لكرة القدم، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

وبلغ المنتخب العراقي دور الـ 16، بعدما تصدر المجموعة الرابعة من دور المجموعات بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من ثلاثة انتصارات 3 / 1على إندونيسيا، و2 /1 على اليابان و3/ 2 على فيتنام.

من جانبه تأهل المنتخب الأردني إلى دور الـ16، ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث، حيث حل ثالثًا في المجموعة الخامسة برصيد أربع نقاط، بفوزه على ماليزيا 4 /0 وتعادله مع كوريا الجنوبية 2 /2 وخسارته أمام البحرين بهدف دون رد.

والتقى المنتخبان في 47 مواجهة سابقة حيث فاز العراق 25 مرة مقابل 10 انتصارات للأردن وتعادلا 12 مرة.



