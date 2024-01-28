الذكاء الإصطناعي يختار أيمن حسين كأفضل لاعب بكأس آسيا حتى الآن

2024-01-28 23:06:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أختار الذكاء الإصطناعي، مهاجم المنتخب الوطني أيمن حسين كأفضل لاعب – حتى الآن- في بطولة كأس آسيا المقامة حالياً في قطر.

وفي رده على اللاعب الأفضل أجاب الذكاء الاصطناعي بانه "وبناءً على الأداء الفردي حتى الآن، فإن أفضل لاعب في كأس آسيا الجارية 2024 هو أيمن حسين، لاعب المنتخب العراقي، وقد سجل 5 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة في 5 مباريات لعبها حتى الآن، كما كان له الدور الكبير في قيادة المنتخب العراقي للوصول إلى دور الستة عشر.

ومن المرشحين الآخرين لجائزة أفضل لاعب في البطولة وفقاً للذكاء الإصطناعي:

المعز علي، لاعب المنتخب القطري.

تاكومي مينامينو، لاعب المنتخب الياباني.

محمود وادي، لاعب المنتخب الفلسطيني.

يشار الى انه من المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في البطولة، في حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذي سيقام في الدوحة يوم 28 فبراير/ شباط 2024.

ومع ذلك، لا تزال البطولة في مرحلة مبكرة، ومن الممكن أن يظهر لاعبون آخرون ويقدمون أداءً أفضل، مما قد يغير من الترتيب الحالي للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في البطولة.