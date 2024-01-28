توزيع جغرافي لشدة وضعف الأمطار بأجزاء العراق.. الشتاء "خالف التوقعات"

2024-01-28 23:06:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استعرض الراصد الجوي رياض القريشي، اليوم الأحد (28 كانون الثاني 2024)، مناطق التوزيع الجغرافي للأمطار الشديدة والضعيفة، فيما اشار الى ان هذا الشتاء خالف كل التوقعات بمعدلات الأمطار كونها كانت ضعيفة.

وقال القريشي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "كل القراءات للاحوال الجوية لمناطق ديالى وواسط وميسان تشير بما لا يقبل الشك ان حصصها من الأمطار ستكون ضعيفة قياسا بمناطق سهل نينوى واربيل والسليمانية وبقية المناطق الشمالية التي تكون وفيرة في هطول الأمطار".

وأضاف، ان "طبيعة تعقيدات التضاريس من ناحية جبال زراكوس ستدفعها لمعدلات اعلى فيما يتعلق بهطول الأمطار وهذا يعني زيادة تدفق منابع الانهر التي تمتد روافدها باتجاه العراق وهذا ما يفسر زيادة بعض الانهر منها ديالى، بالإضافة الى زيادة مناسيب دجلة خاصة مع هطول الأمطار في الشمال".

واشار الى ان "شتاء 2024 خالف كل التوقعات من ناحية ان كثافة الأمطار كانت ضعيفة جدا خاصة في الشريط الممتد من جنوب كركوك وصولا الى جنوب الفاو اي مناطق شرق البلاد بشكل عام".