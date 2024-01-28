الدفاع توجه دعوة لطلاب الدورة 114

2024-01-28 23:06:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

دعت وزارة الدفاع/ الكلية العسكرية، اليوم الأحد (28 كانون الثاني 2024) الطلاب المتقدمين للقبول في الدورة (114) الى مراجعة مقر الكليـة العسكرية الكائنـة في بغداد الرستمية حسب تسلسل ارقام الاستمارات الالكترونية الخاصة بهم.

ونوهت الدفاع في بيان تلقته "بغداد اليوم"، الى ان المراجعة تكون وفقاً للقوائم المرفقة طياً للوجبة الثالثة والمؤشر فيها تواريخ الحضور ازاء كل رقم استمارة، مع مراعاة جلب المستمسكات المبينة أدناه عند المراجعة:

1- استمارة التقديم الإلكتروني.

2- البطاقة الوطنية للمتقدم وللوالدين مع بطاقة السكن.

3- وثيقة مدرسية بالدرجات معنونه إلى الكلية العسكرية/ وزارة الدفاع مصادقة من المدرسة ومديرية التربية خالية من الحك والشطب.

4- تأييد سكن لسنة (2024) مصادق من مختار المنطقة يحتوي على صورة شخصية مختومة ومصدقة من الأمن الوطني والوحدة الإدارية.

5- عقد زواج للمتقدم او الوالدين مصادق من المحكمة المختصة لسنة 2024.

6- صور شخصية حديثة عدد (6).

7- على أبناء الشهداء (الأب أو الأم) فقط جلب كتاب تأييد من مؤسسة الشهداء المقر العام حصراً.

8- جلب جميع المستمسكات المطلوبة بالفقرات أعلاه الأصل مع نسخة مصورة ملونه عدد (6)

9- العسكريين المنسوبين إلى وزارة الدفاع جلب كتاب استمرارية بالخدمة مع نموذج تقييم الآمرين.

10- توضع المستمسكات المطلوبة داخل فايل نايلون وكالاتي:

أ. المتقدمين من الفرعين (العلمي والأدبي) فايل مانيلا أزرق.

ب. المتقدمين من الفرعين (صناعي وتجاري) فايل مانيلا أصفر

ج. المتقدمين العسكرين المنسوبين إلى وزارة الدفاع فايل مانيلا اخضر

د. أبناء الشهداء فايل مانيلا احمر