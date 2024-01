2024-01-28 20:19:08 - المصدر: مفوضية الانتخابات

شاركت لجنة تبسيط الإجراءات الحكومية التابعة لمفوضية الانتخابات برئاسة نائب رئيس مجلس المفوضين القاضي فياض ياسين حسين وبحضور معاون رئيس الإدارة الانتخابية للشؤون الإدارية والمالية السيد علي صالح جعفر في مؤتمر دليل الإدارة الإستراتيجية لتبسيط الإجراءات وتسهيل الخدمات الحكومية والمقام في فندق الرشيد. وتضمن محاور المؤتمر شرحاً تفصيلياً للاستراتيجية الحكومية في تبسيط الخدمات، وكيفية تعزيز

The post برئاسة نائب رئيس مجلس المفوضين مفوضية الانتخابات تشارك في مؤتمر دليل الإدارة الإستراتيجية appeared first on IHEC Website.