للمشاركة في مهرجان يوم الوظيفة الوطني الجابري تستقبل السيد امجد الخفاجي من مكتب رئيس مجلس الوزراء

2024-01-28 20:19:08 - المصدر: مفوضية الانتخابات

استقبلت عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات الدكتورة أحلام الجابري اليوم الأحد الموافق 2024/1/21 في المكتب الوطني المنسق لمهرجان يوم الوظيفة الوطني من مكتب رئيس مجلس الوزراء السيد أمجد الخفاجي بحضور أعضاء لجنة تقصي الإبداع في مفوضية الانتخابات. ودار اللقاء حول اهتمامات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وأهمية تثمين جهود الموظف المتفوق في مؤسستها، والتطرق لهذا

