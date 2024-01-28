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في ورشة عمل رعتها هيئة النزاهة الاتحادية مفوضية الانتخابات تستعرض تقريرها السنوي لمكافحة الفساد

في ورشة عمل رعتها هيئة النزاهة الاتحادية مفوضية الانتخابات تستعرض تقريرها السنوي لمكافحة الفساد
في ورشة عمل رعتها هيئة النزاهة الاتحادية مفوضية الانتخابات تستعرض تقريرها السنوي لمكافحة الفساد
2024-01-28 20:19:08 - المصدر: مفوضية الانتخابات

استعرض فريق تطبيق ستراتيجية مكافحة الفساد في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التقرير السنوي لمكافحة الفساد لعام 2023  وذلك يوم الأحد الموافق 21/1/2024 في النادي التثقيفي النفطي في ورشة عمل إقامتها هيئة النزاهة الاتحادية لمناقشة التقرير السنوي للوزارات والهيئات والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في مجال تطبيق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (٢٠٢١-٢٠٢٤). حيث قدم عضو فريق

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واصل المتابعة على مفوضية الانتخابات