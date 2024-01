في ورشة عمل رعتها هيئة النزاهة الاتحادية مفوضية الانتخابات تستعرض تقريرها السنوي لمكافحة الفساد

2024-01-28 20:19:08 - المصدر: مفوضية الانتخابات

استعرض فريق تطبيق ستراتيجية مكافحة الفساد في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التقرير السنوي لمكافحة الفساد لعام 2023 وذلك يوم الأحد الموافق 21/1/2024 في النادي التثقيفي النفطي في ورشة عمل إقامتها هيئة النزاهة الاتحادية لمناقشة التقرير السنوي للوزارات والهيئات والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في مجال تطبيق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (٢٠٢١-٢٠٢٤). حيث قدم عضو فريق

