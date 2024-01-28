الدفاع تدعو الطلاب المتقدمين للقبول في الدورة (114) إلى مراجعة مقر الكلية العسكرية ببغداد

2024-01-28 20:19:10 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد

دعت وزارة الدفاع، اليوم الأحد، الطلاب المتقدمين (الوجبة الثالثة) للقبول في الدورة (114) إلى مراجعة مقر الكلية العسكرية في بغداد الرستمية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (الأولى) انه "على الطلاب المتقدمين (الوجبة الثالثة) للقبول في الدورة (114) إلى مراجعة مقر الكلية العسكرية في بغداد الرستمية".

للإطلاع على اسماء المتقدمين للدورة (114) الوجبة الثالثة اضغط هنا اضغط هنا