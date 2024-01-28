أثناء سرقة منزل.. شرطة كربلاء تعتقل 3 متهمين أحدهم حاول الانتحار

2024-01-28 20:44:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة كربلاء، يوم الأحد، إلقاء القبض على ثلاثة متهمين أثناء محاولتهم سرقة أحد المنازل في المحافظة.

وذكرت الشرطة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من شرطة النجدة، ألقت القبض على ثلاثة متهمين بحوزتهم أسلحة ورمانات هجومية كانوا يرومون سرقة أحد المنازل".

وأضافت أن "بعد محاصرة المتهمين وإلقاء القبض عليهم حاول أحدهم الانتحار وهو مطلوب بعدة قضايا بالاتجار بالمخدرات وبعد إقناعه بالعدول عن فعلته تمكنوا من القبض عليهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة".