وزير الدفاع الامريكي يتوعد بالرد في "الزمان والمكان المناسبين" على هجمة التنف

2024-01-28 20:44:17 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توعد وزير الدفاع الامريكي لويد أوستن، اليوم الأحد (28 كانون الثاني 2024)، بالرد على الهجوم الذي تسبب بمقتل 3 جنود واصابة اكثر من 25 اخرين على الحدود السورية الاردنية.

وقال اوستن في تصريح نقلته "الجزيرة" وتابعته "بغداد اليوم"، "أشعر بالسخط والحزن جراء مقتل 3 من جنودنا في هجوم على قواتنا في شمال شرق الأردن".

واضاف ان "المليشيات التي تدعمها إيران مسؤولة عن الهجمات المتواصلة على القوات الأمريكية"، مبينا انه "سوف نرد في الزمان والمكان المناسبين على الهجوم على قواتنا في الأردن".

وأعلن الرئيس الامريكي جو بايدن، اليوم الاحد (28 كانون الثاني 2024)، مقتل 3 جنود امريكيين واصابة ما لايقل عن 20 آخرين بهجوم نفذته طائرة مسيرة مفخخة على موقع امريكي في الأردن.

واتهم بايدن في تعليقه على الهجوم "فصائل تنشط في سوريا والعراق" بالوقوف وراء العملية، فيما توعد بـ"محاسبة جميع المسؤولين عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين في الوقت المناسب وبالطريقة التي نختارها".

من جانب اخر، قال مسؤولون امريكيون نقلت عنهم "سي ان ان"، وتابعته "بغداد اليوم"، إن "ثلاثة جنود أمريكيين قتلوا وأصيب ما لا يقل عن عشرين من أفراد الخدمة في هجوم بطائرة بدون طيار خلال الليل على موقع أمريكي صغير في الأردن"، مبينة انها "المرة الأولى التي يُقتل فيها جنود أمريكيون بنيران معادية في الشرق الأوسط منذ ذلك الحين، بداية حرب غزة".

واوضحت ان "مقتل ثلاثة أمريكيين في البرج 22 في الأردن بالقرب من الحدود مع سوريا يشكل تصعيداً كبيراً للوضع المحفوف بالمخاطر بالفعل في الشرق الأوسط".

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية في بيان يوم الأحد أن "ثلاثة من أفراد الخدمة قتلوا وأصيب 25 آخرون في هجوم بطائرة من دون طيار في اتجاه واحد "استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن".

وحتى يوم الجمعة، كان هناك أكثر من 158 هجومًا على القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق وسوريا، على الرغم من أن المسؤولين وصفوا الوابل المستمر من الطائرات بدون طيار والصواريخ والقذائف بأنها غير ناجحة لأنها لم تتسبب في كثير من الأحيان في إصابات خطيرة أو أضرار في البنية التحتية.