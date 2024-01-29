سامسونج الكترونيكس المشرق العربي تنظم سلسلة من الفعاليات الاحتفالية بمناسبة إطلاق سلسلة Galaxy S24  في العراق وإقليم كردستان

2024-01-29 00:19:26 - المصدر: سامسونج

بغداد، العراق - 28 كانون ثاني 2024: أقامت سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي سلسلة من الفعاليات الاحتفالية في جميع أنحاء العراق وإقليم كردستان بمناسبة إطلاق سلسلة الهواتف الذكية الجديدة Galaxy S24 في مجموعة من المدن العراقية المختلفة، شملت: بغداد وأربيل وكربلاء والبصرة والسليمانية. وذلك وسط حضور مميز من الهيئة الإدارية لشركة سامسونج، ومجموعة من كبار الشخصيات من شركاء سامسونج ورجال الأعمال وتجار المبيعات والإعلاميين، إلى جانب أبرز المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وصناع المحتوى التقني، وممثلين عن شركات الاتصالات ووسائل الإعلام.

حيث يأتي هذه الفعاليات بهدف التعريف العام بأجهزة سامسونج الأحدث على الساحة التقنية "سلسلة Galaxy S24 المدعومة بالذكاء الاصطناعي" وضمن الالتزام الدائم للإدارة الكورية لشركة سامسونج الأم بدعم السوق العراقي، وحرصها اللامتناهي بإثراء عملائها المخلصين في العراق بأحدث التقنيات وإصدارات المنتجات التي تلبي حاجاتهم وتغطي رغباتهم.

وفي تفاصيل هذه الفعاليات الاحتفالية كشفت سامسونج عن مواصفات سلسلة Galaxy S24 المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تشكل تحولًا فارقًا في تجربة المستخدمين لهواتفهم الذكية، من خلال تقديم تجارب مبتكرة مدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الإصطناعي لتحسين أسلوب حياتهم، والارتقاء بعملية الاتصال والتواصل لتصبح أكثر انفتاحًا وسلاسة. بالإضافة إلى الكثير من المزايا الجديدة المضافة.

ومن جهته، صرح السيد سانجمين كيم، مدير العام لشركة سامسونج فرع العراق عن مدى اهتمام سامسونج بالسوق العراقي. إذ يعد السوق العراقي من أكبر الأسواق وأكثرها تنوعًا في الشرق الأوسط. وتحرص سامسونج على الدوام برفد السوق العراق بأحدث الأجهزة والتقنيات فور إطلاقها عالميًا، حيث تعد سلسلة Galaxy S24 المدعومة بالذكاء الاصطناعي قفزة كبيرة إلى الأمام مقارنة بالطرازات السابقة من Galaxy، وتُعتبر مدخلاً جديدًا لتجارب الذكاء الاصطناعي المتنقلة التي تحدد معايير الابتكار في الهواتف الذكية الرائدة.

وتضمن الفعاليات الاحتفالية المقامة في جميع أنحاء العراق وإقليم كردستان بما في ذلك: بغداد وأربيل وكربلاء والبصرة والسليمانية مشاهدة فعاليات إطلاق سلسلة Galaxy S24 المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وخطاباتٍ رسمية للهيئة الإدارية في شركة سامسونج، ومجموعة من الفعاليات الترفيهية للحضور تشمل تجربة هواتف سلسلة Galaxy S24 المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

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