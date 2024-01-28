مفتن: نسعى للنهوض بالعمل الأولمبي الوطني وإسناد جميع الاتحادات الرياضية

2024-01-28 22:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن، سعيه للنهوض بالعمل الأولمبي الوطني ومتابعة وإسناد جميع الاتحادات الرياضية الوطنية، الأولمبية وغير الأولمبية.وذكر إعلام اللجنة الأولمبية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن، إستقبل بمكتبه بمقر اللجنة رئيسي الاتحاد العراقي للسيارات والدراجات النارية، والاتحاد العراقي للريشة الطائرة، لتقديم تهنئتي اتحاديهما لمناسبة تسنًمه قيادة العمل الأولمبي في العراق".وأضاف، أن "رئيس اتحاد السيارات والدراجات رائد البياتي نقل تحيات وتهاني مجلس إدارة الاتحاد، وملاكاته العاملة وقواعد ممارسيه للدكتور مفتن معرباً في الوقت ذاته عن أمله في نجاح عمله وزملائه في المكتب التنفيذي، خلال المرحلة المقبلة."من جانبه رحّب مفتن، بحسب البيان، بضيوفه معرباً عن امتنانه لتهنئتهم، لافتاً الى إنه وزملاءه في المكتب التنفيذي يسعون للنهوض بالعمل الأولمبي الوطني ومتابعة وإسناد جميع الاتحادات الرياضية الوطنية، الأولمبية وغير الأولمبية، ودعم الفاعلة منها خصوصاً التي ترتقي بعملها ويحقق رياضيوها أداءً ونتائج طيبة في الاستحقاقات الخارجية الرسمية.هذا ورافق رئيس الاتحاد العراقي للسيارات والدراجات النارية نائبه الأول محمد هيثم نجم فيما حضر اللقاء أيضاً الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية العراقية هيثم عبدالحميد.وفي سياق ذاته تلقى رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن، بالمناسبة ذاتها، تهنئة رئيس الاتحاد العراقي للريشة الطائرة هڤال عبدالعزيز والذي أبدى سعادته وتفاؤله بتسلّم مفتن رئاسة اللجنة الأولمبية وعزمه الارتقاء بالمشهد الأولمبي الوطني.ورافق عبدالعزيز الذي قدم بختام اللقاء، باقة ورد لرئيس اللجنة الأولمبية، عضوا الاتحاد الدكتورة ندى نبهان وصلاح رفيق محمد والأمين المالي للاتحاد عبدالله غالب.