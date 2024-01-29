ريال مدريد يتمسك بموقفه من الميركاتو الحالي

2024-01-29 04:36:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأكد تقرير صحفي إسباني، بأن ريال مدريد يصر على موقفه من فترة الانتقالات الشتوية الحالية.وبحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، رفضت إدارة الريال فكرة ضم مدافع جديد في كانون الثاني الجاري، رغم الإصابات العديدة التي عانى منها الفريق هذا الموسم.وأضاف التقرير، أن ريال مدريد واثق من عودة الثنائي أنطونيو روديجر وناتشو إلى مستواهما في الأسابيع المقبلة.وارتكب الثنائي عدة أخطاء في مباراة لاس بالماس، حيث فشل ناتشو في قطع كرة مرتدة، كما فشل المدافع الألماني في إيقاف منير الحدادي.وحول ريال مدريد تأخره أمام لاس بالماس بهدف إلى فوز بنتيجة 2-1، ضمن مباريات الجولة 22 لليجا.ورفع ريال مدريد رصيده إلى 54 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا، وبفارق نقطة عن المتصدر جيرونا، بينما تجمد رصيد لاس بالماس عند 31 نقطة في المركز الثامن.