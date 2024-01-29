"المعدن الآمن" يرتفع مع تصاعد توترات الشرق الأوسط

2024-01-29 06:06:43 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، يوم الإثنين، إذ أدى تصاعد حدة التوتر في الشرق الأوسط إلى زيادة الطلب على المعدن النفيس باعتباره ملاذا آمنا وسط معاملات محدودة، حيث يترقب المستثمرون تصريحات رئيس الفدرالي الأميركي لاستيضاح الأمر بشأن معدلات الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2025.99 دولار للأونصة، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% أيضاً إلى 2025.20 دولار.

وتتوقع الأسواق أن يبقي البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر يومي 30 و31 يناير كانون الثاني.

ويشعر المستثمرون بالقلق من المخاطر الجيوسياسية المتزايدة بعد مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في هجوم بطائرة مسيرة على القوات الأمريكية المتمركزة في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 22.91 دولار للأونصة. وانخفض البلاتين 0.2% إلى 911.18 دولار، كما تراجع البلاديوم 0.3% إلى 952.33 دولار.