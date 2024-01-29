اليوم.. أسود الرافدين بمواجهة نشامى الأردن في قمة مصيرية بكأس القارة

2024-01-29 06:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

يلتقي منتخبنا الوطني لكرة القدم في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر اليوم الاثنين، نظيره الأردني في المباراة الإقصائية من الدور ثمن النهائي لمنافسات كأس آسيا 2023 على أديم ملعب خليفة الدولي .

ويتطلع أسود الرافدين لمواصلة العروض القوية بعدما تصدر المجموعة الرابعة بـ 9 نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية على حساب إندونيسا واليابان وفيتنام.

وخاض لاعبو منتخبنا مرانهم الأخير بملعب الغرافة للتدريب، بمشاركة جميع اللاعبين باستثناء الحارس البديل فهد طالب الذي تعرض لإصابة في المران السابق، وتأكد غيابه رسمياً عن قائمة لقاء اليوم.

ويتعين على لاعبينا تقديم أفضل ما لديهم من أجل مواصلة المضي قدماً في البطولة والاقتراب من المباراة النهائية .

وسيرتدي منتخبنا الطقم الأبيض الكامل والحارس اللون الأصفر، بينما يلبس النشامى الطقم الأحمر الكامل وحراسه اللون الأسود.

ويقود المباراة الحكم الإيراني علي رضا فاغهاني وطاقمه المساعد المكون من الحكم انتون سشيتين وأشلي بيتشام والحكم الرابع عبد الرحمن الجاسم وحكم "الفار" خميس المري ومساعده سلمان فلاحي.