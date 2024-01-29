العراق يحرز المركز الأول بالجولة الأولى لبطولة الجائزة الكبرى للفروسية

2024-01-29 06:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتمكن الفارس العراقي زيد محمد النجيفي من تحقيق المركز الأول في الجولة الأولى من بطولة الجائزة الكبرى التي يقيمها الاتحاد الدولي للفروسية بميدان نادي تريو التخصصي بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.وقال النجيفي في بيان للجنة الأولمبية الوطنية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن" ما حققه اليوم، وكل ما يناله فرسان العراق في مشاركاتهم الخارجية الأخيرة، يعزى للنقلة النوعية التي حققها اتحاد اللعبة في العام الأخير مشيداً بما يبذله رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رئيس الاتحاد العراقي للفروسية عقيل مفتن من جهد ومتابعة ودعم مسؤول لكل تفاصيل رياضة الفروسية".يشار الى أن البطولة تشهد مشاركة نحو 150 فارساً من دول مختلفة هي العراق والسعودية والنرويج وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهنگاريا وسويسرا واليمن ولبنان وسوريا والمغرب ومصر والجزائر.