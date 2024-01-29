مواجهة الأسود والنشامى.. تفاؤل عراقي حذر في بطولة كأس آسيا

2024-01-29 06:54:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استطلعت وكالة شفق نيوز آراء نجوم ومختصين ومحللين بكرة القدم العراقية للتعرف على توقعاتهم لنتيجة مباراة المنتخبين العراقي والاردني بدور الـ16 المؤهل لدور الـ8.

وكانت الآراء متباينة والتي تصب اغلبها لصالح المنتخب العراقي مع توجس وتخوف من المنتخب الاردني بسبب تقارب المستوى.

ويقول الخبير الكروي ومكتشف الاجيال الكروية داود العزاوي لوكالة شفق نيوز، إن "مباراة اليوم ستكون على مستوى عالٍ تحمل الإثارة والندية ونتوقع ان تكون المنافسة حامية بين الفريقين العراقي والاردني".

واضاف، "انا لا أؤمن بالتوقعات لان مستوى اي منتخب يدخل فيه عاملين اولهما ان يكون اللاعب بيومه وجاهز ومرتاح والثاني استغلال لفرص لاقتناص الاهداف، فالفريق الذي لايستغل الفرص هو من سيخسر مهما كان مستواه جيداً، ختاما اقول ان التوقع صعب جدا في لقاء اليوم لكن نتمنى الفوز لمنتخبنا العراقي".

بينما قال المدرب والمحلل للكروي سعد حافظ لوكالتنا، "كنت اتمنى ان نلاقي منتخباً من شرق اسيا سيما بعد ان وفقنا بمواجهتهم في ثلاث مباريات وحققنا نتائج ايجابية في لقاءاتنا معهم".

واضاف ان "هنالك تشابه كبير بين اداء منتخبنا ونظيره الاردني لكن الكفة تميل لمنتخبنا بشأن عمل الفرق حيث يتمتع المنتخب العراقي بسرعة الانتقال وطريقة تحول اللعب".

وبين ان "منتخبنا قادر على عمل الفارق وتحقيق الفوز في ضوء هاذين المعيارين واعتقد سينتهي اللقاء بفوز العراق بهدفين دون مقابل للاردن".

وقال نجم الكرة العراقية وأحد ابطال انجاز 2007 باسم عباس لوكالة شفق نيوز، إن "مباراتنا امام الاردن ستكون صعبة جدا لتقارب المستوى والاداء".

واضاف، "كنت اتمنى ان يواجه منتخبنا منتخبات من شرق اسيا حيث بامكاننا التغلب عليهم لكن منتخب الاردن قريب منا ونعرفه جيدا ويعرفنا".

وتابع ، "دائما مبارياتنا مع الاردن فيها التنافس والندية والاثارة لكن اعتقد ان يحقق المنتخب العراقي الفوز في لقاء اليوم لكن سيتحقق بصعوبة".

وقال لاعب المنتخب الوطني السابق والمدرب الحالي حيدر عبيد للوكالة ،من "المؤكد ان تكون الأفضلية في مباراة اليوم للعراق ، الذي لابد ان يحسم النتيجة لصالحه من خلال تقديم كل مالديه من امكانية وجهد لاسعاد جمهور عراقي كبير ينتظر الانتصار".

واضاف ان "توقعي غير اكيد فربما هنالك متغيرات تحدث خلال اللقاء كونها واردة من مباراة لاخرى، لكن ثقتنا كبيرة بلاعبي منتخبنا واتوقع انهم سيتغلبوا على كل الصعوبات والمتغيرات ويحققوا نتيجة الفوز لبلدهم العراق".

ويلتقي بعد ظهر اليوم عند الساعة الثانية والنصف منتخبي العراق والاردن في مباراة لاتقبل القسمة على اثنين في دور الـ16 لبطولة اسيا لكرة القدم ، الفائز خلالها سيتاهل الى الدور ربع النهائي لتكون حظوظه اقرب.