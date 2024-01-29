الساعدي: رئيس الوزراء قرر الصفح عن المحلل السياسي محمد نعناع

2024-01-29 07:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

قال محامي رئيس الوزراء محمد الساعدي، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قرر الصفح عن المحلل السياسي محمد نعناع.

وذكر الساعدي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قرر الصفح عن المحلل السياسي محمد نعناع بعد اعتذاره عن الإساءة الشخصية التي تضمنتها بعض كتاباته".

وأضاف أن "المحلل السياسي محمد نعناع قدم اعتذاره، ولم يتمكن من تقديم أي أدلة تثبت الاتهامات التي وجهها لشخص رئيس الوزراء".