مكافحة الاجرام تحكم قبضتها على عصابة من 8 أشخاص في بغداد

2024-01-29 07:06:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الاثنين (29 كانون الثاني 2024)، القبض على عصابة مكونة من ٨ متهمين بسرقة الدراجات النارية وتعاطي المخدرات في العاصمة.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم، انه "بعد ورود معلومات بشأن تواجد متهمين بسرقة الدراجات النارية في إحدى الدور بمنطقة الباوية شرق العاصمة بغداد، ولدى تدقيق المعلومات والتأكد منها تم تشكيل فريق عمل وتوجيه قوة مختصة لتنفيذ أمر القبض بحق المطلوبين".

واضاف البيان، انه "بعد اخذ الموافقات الرسمية، ولدى وصول القوة للدار المقصودة ضمن منطقة الباوية واثناء دخول المفارز مع القوة الماسكة للأرض الى دار العصابة اطلقت النار باتجاه المفارز، وتمت السيطرة على الدار من قبل القوة المشتركة والقاء القبض على ٨ متهمين بينهم فتاة وشخص مصاب بطلق ناري، فارق الحياة بعد نقله الى مستشفى الكندي متأثراً بإصابته".

وتابع، "تم ضبط سلاح ناري نوع بندقية كلاشنيكوف، و ٤ مسدسات، مع ادوات و١٥ بايب لتعاطي المواد المخدرة ومواد مخدرة"، لافتا الى انه "تم توقيفهم وفق احكام المادة 405 من قانون العقوبات وفتح قضايا تحقيقية اخرى بحقهم عن سرقة عدة دراجات نارية ضمن جانب الرصافة وفق احكام المادة 446، وقضية اخرى وفق احكام المادة ٢٨ من قانون المخدرات لحيازتهم وتعاطيهم المواد المخدرة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".