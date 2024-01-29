اقليم كوردستان.. إدانة رسمية "شديدة" لهجوم الاردن

2024-01-29 07:18:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أدان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، و"بشدة" الهجوم الذي استهدف قاعدة امريكية شمال شرق الأردن وأودى بحياة 3 عسكريين.

وقال رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني، في تغريدة له نشرت في وقت متأخر من الليل، "أدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف القوات الأمريكية في شمال شرق الأردن".

واضاف، "أتقدم بتعازينا لأسر الجنود الذين سقطوا"، مؤكدا "إننا نقف مع شعب الولايات المتحدة خلال هذا الوقت العصيب. ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل".

كما أدان رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، الهجوم، وقال في تغريدة له نشرت صباح اليوم، "إنني أدين الهجوم الجبان الذي وقع بالأمس على القوات الأمريكية في شمال شرق الأردن بأشد العبارات".

وأضاف "أفكاري مع حكومة الولايات المتحدة وشعبها بسبب الخسائر المأساوية في هذا الوقت العصيب".