وكالة الاستخبارات تلقي القبض على 9 متهمين في عدة محافظات

2024-01-29 07:18:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

نفذت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهـ.ـاب في محافظة نينوى عملية نوعية مستندة الى معلومات استخبارية اسفرت خلالها عن القاء القبض على (3) متهمين احدهم امرأة وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهـ.ـاب، وعند التحقيق معهم اعترفوا صراحة التخطيط للقيام بأعمال تخريبية داخل المحافظة كما ضبطت بحوزتهم اسلـ.ـحة خفيفة متنوعة.

كما نفذت مفارز الوكالة عمليات منفصلة اخرى أسفرت خلالها عن القاء القبض على (6) متهمين وفق المادة اعلاه في محافظات (المثنى، ميسان، كركوك، نينوى).

كما نفذت مفارز الوكالة في بغداد (مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية) عملية اخرى اسفرت خلالها القاء القبض على متهم وفق المادة (32) من قانون مكافحة المخـ.ـدرات.

اُحيل المتهمين جميعهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل.



